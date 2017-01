Wat een held: hond redt baasje met gebroken nek

Nieuwjaarsavond hoort een avond te zijn vol liefde en geluk, maar voor Bob kreeg deze feestelijke avond een nare wending. De man was samen met zijn hond Kelsey aan het genieten van het haardvuur, toen het vuur begon te doven. Hij besloot buiten wat hout te gaan halen, toen er iets vreselijks gebeurde.

Er lag ijs over het pad waardoor Bob vrijwel direct uitgleed. Tijdens zijn val brak hij zijn nek. Terwijl hij op de grond lag realiseerde hij zich dat hij zich in gevaarlijke situatie bevond: het was -4 buiten en hij zat vast: hij kon zich niet bewegen en hij woonde in een vrijstaand huis. Als hij zou roepen om hulp was de kans klein dat iemand hem zou horen.

Redding

Desondanks besloot Bob toch een poging te wagen: hij schreeuwde om hulp in de hoop dat toch iemand hem zou horen. Niemand in de omgeving hoorde hem, op één iemand na: zijn hond Kelsey. Toen zij haar baasje hoorde schreeuwen kwam ze meteen naar buiten en worp ze zich over hem heen om hem weer op temperatuur te krijgen.

Blaffen

Kelsey had door dat er iets flink mis was en begon te blaffen. Zelfs nadat Bob het bewustzijn verloor bleef ze bovenop hem liggen en blaffen. Ze hield dit maar liefst 20 uur vol totdat iemand haar eindelijk hoorde en Bob kwam redden.

Bron en beeld: Little things/KIJK.