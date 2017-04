Hondenbezitters in Engeland krijgen speciaal verlof

Naast zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof krijgen (nieuwe) hondenbezitters bij sommige bedrijven in Engeland nu iets speciaals: hondenschapsverlof, of in het Engels: ‘pawternity leave’.

Uit onderzoek van Petplan blijkt dat 5% van de eigenaren van een hond betaald verlof kreeg aangeboden om in hun puppy’s behoeften te kunnen voldoen. Jonge hondjes hebben tijd nodig om aan een nieuw huis en nieuwe eigenaren te wennen, en de eigenaren aan hun nieuwe aanwinst.

Mars Petcare was een van de eerste bedrijven die ‘pawternity leave’ instelde. Medewerkers krijgen 10 uur vrij per nieuw huisdier en daarna mogen de dieren mee naar kantoor. Een tech-bedrijf in Manchester, BitSol Solutions, biedt zelfs een hele week. In Metro zei directeur Greg Buchanan daarover: “Huisdieren zijn tegenwoordig als kinderen, waarom zouden onze medewerkers dan niet wat tijd voor ze vrij mogen maken?”

De 2 eigenaren van brouwerij BrewDog (zie video) geven (wat wil je met zo’n naam) eveneens een week vrijaf. Ze houden nou eenmaal erg van honden, zeggen ze. Ze zijn trouwens überhaupt: “het beste bedrijf om voor te werken, ooit.”

Tot slot krijgen werknemers bij verschillende bedrijven ook vrij als hun geliefde huisdier overlijdt. Het Canadese Shoppers Drug Mart vindt dat vanzelfsprekend bij een verlies in de familie en dat geldt dus óók voor huisdieren, die net zozeer een onderdeel van het gezin zijn.

