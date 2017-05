De Maagd doet er deze week goed aan om zich zakelijk op te stellen. De Stier voelt zich uitstekend en de Weegschaal doet er deze week goed aan om iets zuiniger te zijn.

Stier

21-4 t/m 20-5

Alle ongemakkelijke gevoelens van afgelopen week zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. De Stier voelt zich uitstekend. Niet alleen dat, je hebt waarschijnlijk ook nog het idee dat zaken makkelijker gaan. Je pakt meer op, snapt de dingen sneller, weet je gedachten ook makkelijker onder woorden te brengen. Erg prettig!

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen zit erover te denken om een feestje te organiseren. Misschien voor een aankomende verjaardag, maar misschien ook zomaar, zonder dat er een reden voor is. Je hebt er gewoon zin in om samen met dierbaren gezellig bij elkaar te zijn. En dan bevalt het prima om even in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Hoe later in de week het wordt, hoe prettiger de Kreeft zich voelt. Aanvankelijk zijn er nog wat twijfels over wat nu wel of juist niet te doen, maar in de loop van de week worden de zaken steeds duidelijker. En die duidelijkheid geeft een fijn gevoel. Het zorgt in ieder geval voor een doortastende en ondernemende Kreeft.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Dit kan de week van de liefde worden, Leeuw. Een romantische week of zelfs een wilde week. Maar dat vergt wel wat empathie van jouw kant. Bedenk eens wat je partner graag zou willen. Inlevingsvermogen, daar draait het nu in elk geval om. Alleen dan kan de liefde hoogtij vieren.

Maagd

23-8 t/m 22-9

In deze tijd doet de Maagd er goed aan zich zakelijk op te stellen. Val anderen vooral niet persoonlijk aan. Kritiek leveren kan dingen groter maken dan nodig en wenselijk is. Bovendien kan je dan zelf ook de nodige kritiek krijgen. Moet er iets veranderen? Houd het dan zo onpersoonlijk mogelijk.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Ook deze week is het verstandig voor de Weegschaal om een beetje zuinig te zijn. Toch zin om (veel) geld uit te geven? Maak dan eerst een overzicht van wat er binnenkomt en wat echt noodzakelijk is. Lenen is niet verstandig, want het zal niet meevallen om het weer terug te betalen. Houd het simpel en geef niet meer uit dan er binnenkomt.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het lukt de Schorpioen deze week niet om de dingen te doen die hij zich had voorgenomen. Dat kan frustrerend zijn, maar bedenk wel dat er ook goede kanten aan zitten. Zo is er meer tijd om alle plannen nog eens goed te overdenken. Of om ze nog eens bij te schaven, bijvoorbeeld. Uiteindelijk ontstaat er een beter plan, echt waar.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Wat denk je ervan om eens een weekje vrij te nemen, er even helemaal tussenuit te gaan? De Boogschutter heeft hard gewerkt de afgelopen tijd en er komt ook nog een drukke periode aan. Het is helemaal niet verkeerd om even bij te tanken, liefst op een mooi plekje waar het weer ook een beetje mooi is. Om er daarna weer vol tegenaan te kunnen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Aan het begin van de week is het voor de Steenbok iets rustiger dan later in de week. Dat is mooi, want dan kunnen de klusjes gedaan worden die tot nu toe zijn blijven liggen. Of besteed die tijd om met sommige mensen bij te praten. Nodig hem of haar uit voor de thee of koffie, met wat lekkers erbij. Dat versterkt de relatie.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Hoezeer de Waterman ook aan zijn vrijheid hecht, er zijn nu eenmaal verplichtingen. Er moeten beslissingen worden genomen, dingen moeten weer opgepakt en afgemaakt worden. Maar diep vanbinnen is dat ook je wens. Weersta dus het verlangen om vrij te zijn en doe wat gedaan moet worden.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen doet er verstandig aan om deze week geen onbezonnen acties te ondernemen. Doe even geen gekke dingen. Neem daarentegen de tijd om over zaken na te denken. Hoe meer tijd je neemt, hoe evenwichtiger (en succesvoller) je acties zullen zijn. Met mooie resultaten als gevolg.

Ram

21-3 t/m 20-4

Heb je de afgelopen tijd iemand ontmoet? Geweldig! Geniet ervan om elkaar beter te leren kennen. Is dat nog niet gebeurd, maar is dat wel een grote wens? Geen nood. De Ram heeft nog steeds alle kans om iemand tegen het lijf te lopen. Het zou zomaar iemand kunnen zijn die je al langer kent, maar die ineens in een ander daglicht komt te staan.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: Liefde- en passievlogger Guusje over hoe je liefde sterker maakt

Voorspellingen door astroloog Renée Maas