Myrthe (47) had na jaren weer sex met haar man

Myrthe en haar man Dirk hadden al jaren geen sex meer met elkaar. Het slippertje dat Dirk maakte met een collega was daarvan een oorzaak, maar ook daarvoor zat het al niet goed. “Ik liet het uit mijn handen glippen. Was altijd moe, had nooit zin.”

“Ik word wakker van mijn man Dirk, die me in mijn nek kust. Als ik me omdraai, kijk ik in zijn intens tevreden ogen. Hij slaat zijn armen om me heen en we liggen nog een minuut of 10 lepeltje-lepeltje. Hoe lang is dat geleden? Al jaren slapen we in een heel groot bed met zeker een halve meter ruimte tussen ons in. We wensten elkaar keurig welterusten en lichamelijk contact was iets uit een ver verleden. Tot vannacht. Vannacht zijn we voor het eerst in jaren weer intiem geweest. Het was best ongemakkelijk, we waren allebei een beetje verlegen. Maar het was ook fijn. Ik voel dat ons huwelijk weer de goede kant op gaat, terwijl ik een jaar geleden op het punt stond een scheiding aan te vragen.”

Tijd

“Als ik met natte haren beneden kom, staat Dirk eieren te bakken. Voor hem een kapotte dooier, voor mij een hele. ‘Betekent vannacht dat je echt met me verder wilt?’ vraagt hij. Ik knik. ‘Ja, ik ben bereid om alles achter me te laten.’ Het zijn de woorden die hij wil horen, dat weet ik, maar tot nu toe kon ik ze niet over mijn lippen krijgen. Als je erachter komt dat je man met een andere vrouw heeft geslapen, kost het tijd om daar overheen te komen.

We eten zwijgend ons ontbijt en Dirk vertrekt naar zijn werk. Ik zet de borden in de vaatwasmachine en app mijn dochter of ze dit weekend langskomt. Ze studeert sinds kort en woont op kamers, maar ik wil haar graag laten zien dat ze zich niet langer zorgen hoeft te maken over haar ouders. Dirk en ik blijven bij elkaar.”

Slippertje

“Waar 2 vechten, hebben 2 schuld. Het was voor mij makkelijk om Dirk als de schuldige aan te wijzen. Hij, hoofd communicatie van de gemeente waar we wonen, heeft een ordinair slippertje gehad met een collega. Vol berouw en met tranen in zijn ogen biechtte hij het op, waarna ik veranderde in een ijskoude, veroordelende vrouw. Maar als ik eerlijk ben, was ons huwelijk al niet veel meer waard vóór Dirks misstap. Ik was zo druk met mijn werk als advocaat en met de kinderen, dat ik uit het oog verloor dat onze relatie ook energie nodig had. Ik liet het uit mijn handen glippen, was altijd moe, had nooit meer zin om te vrijen. Uiteindelijk staakte Dirk zijn pogingen en raakten we elkaar 2 jaar niet aan. Ik heb een sabbatical genomen dit jaar en daar geniet ik enorm van. Gewoon een beetje tutten in huis, foto’s inplakken, koffiedrinken met parttime werkende vriendinnen… Maar de belangrijkste reden waarom ik vrij heb genomen, was dat ik wilde uitzoeken of Dirk en ik nog een kans hadden.”

Vreemde handen

“Terwijl ik door de supermarkt loop, gaan mijn gedachten naar vannacht. Het was vreemd om Dirks handen weer op mijn lijf te voelen. Alsof het de allereerste keer was. Spannend en onwennig. Toch kan ik niet ontkennen dat ik ook dacht aan zijn collega Anna. Aan hun vrijpartij. Ik kan me niet voorstellen dat Dirk die nacht met haar vergeten is, al doet hij alsof het geen enkele rol meer speelt. Om één uur ’s middags smeer ik een boterham en ga op het balkon zitten. Op mijn smartphone lees ik de mail die ik van onze relatie- en sextherapeut heb gekregen. Ze wist dat ik deze week weer met Dirk wilde vrijen en informeert hoe het met ons gaat. Ik mail terug dat ik binnenkort in mijn eentje langs wil komen. Het lijkt me goed om nog eens te praten over de onzekerheden die het slippertje van mijn man bij me heeft losgemaakt. Ik bedacht vannacht ineens dat ik misschien wel slecht in bed ben. Waar kwam dat nou weer vandaan? De middag breng ik luierend door. Ik lees een boek en breng oude kranten weg, verder kom ik niet. Dirk appt: ‘Ik heb genoten vannacht. Het was als vanouds.’ Meteen denk ik: is als vanouds wel goed?”

Geen interesse

“Tijdens het koken bel ik Rie, een vriendin die als een moeder voor me is. Ik vertel wat er vannacht is gebeurd. Ze zegt dat ze me graag raad zou geven, maar dat zij zo weinig geslaagde relaties achter de rug heeft dat ze er niks zinnigs over kan zeggen. Onwillekeurig moet ik erom lachen. Ik eet alleen, want Dirk heeft een cursus. ’s Avonds lees ik mijn boek uit en wacht tot hij thuiskomt. Ook dat heb ik lang niet meer gedaan. Ik had gewoonweg geen interesse meer in hoe zijn dag was, ik leefde mijn eigen leven. Daar ben ik klaar mee. Ik wil niet meer langs elkaar heen leven, maar met elkaar. Als ik de sleutel in het slot hoor, schenk ik 2 glazen wijn in. Dirk komt de kamer in en ik begroet hem met een lange kus.”

