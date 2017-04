18 jaar lang dacht de Amerikaanse Lisa Davis dat haar identiteit misbruikt werd. Het leverde haar een hele rits parkeerboetes op en zelfs een strafblad. Maar toen ze op onderzoek uitging, bleek het verhaal anders in elkaar te zitten dan ze ooit had kunnen vermoeden.

In 1998 wilde de toen 26-jarige Lisa een auto huren tijdens een vakantie met haar zus. Maar toen het verhuurbedrijf haar rijbewijs controleerde, kreeg te ze horen dat het ingetrokken was omdat er nog een boete open stond. Onmogelijk, want Lisa had toentertijd niet eens een auto. Waar kwam dit vandaan?

Lisa Selin Davis

Een week later kreeg ze te horen dat ze een boete had gekregen omdat ze met een kapot achterlicht had rondgereden in de Bronx, een wijk in New York. “Ze lieten me de bon zien”, vertelt Lisa in de krant The Guardian, “Mijn naam stond erop: Lisa Selin Davis, maar het was niet mijn auto en ook niet mijn adres. De handtekening onderaan de bon was niet van mij. Het enige wat nog meer klopte was mijn geboortedatum.”

Boete na boete

Lisa wist het zeker: haar identiteit werd misbruikt. Het lukte haar echter niet om de overheid hiervan te overtuigen. Tot 5 maanden later, toen hoorde Lisa dat ‘iemand mogelijk op een misdadige wijze misbruik had gemaakt van haar naam’. Het zou het begin zijn van een jarenlange strijd. Ze bleef boetes krijgen en als ze wilde stemmen kreeg ze bij het stembureau te horen dat ze in de verkeerde plaats was, omdat ze op papier in de Bronx woonde.

Verwisseld

Pas in 2013, 15 jaar na de eerste bekeuring die Lisa kreeg, kwam de aap uit de mouw. De Amerikaanse overheid ontdekte dat er elders in New York nóg een Lisa Selin Davis woonde met dezelfde geboortedatum als zij en hun dossiers waren verwisseld. Lisa zocht contact met haar naamgenoot via Facebook, maar kreeg geen reactie.

Lisa & Lisa

Lisa hoopte dat alles nu weer op orde was, maar 2 jaar later liep ze een baan mis omdat ze ‘nog een aantal openstaande boetes had’. Na een reeks rechtszaken over die boetes was Lisa er he-le-maal klaar mee. Ze besloot haar naamgenoot persoonlijk op te sporen. Na enkele weken ging er ergens in New York een deur open en ontmoette Lisa eindelijk de vrouw die haar leven zo ingewikkeld had gemaakt. “Ik vroeg me al waf wat er met die boetes gebeurd was”, zei haar naamgenoot na een stevige knuffel.

Een fantastische vrouw

De twee Lisa’s brachten de middag met elkaar door en ontdekten dat ze eigenlijk heel veel gemeen hebben. Nu zijn het, hoe bizar ook, goede vriendinnen. “Ik heb een fantastische vrouw ontmoet.”

KIJK OOK: Spiritueel vlogger Manon: zie altijd je eigen aandeel in een situatie

LEES OOK:

Bron: The Guardian, HLN.be. Beeld: iStock