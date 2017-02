Zo weet je of iemand stiekem op je Facebook kijkt

Ben je vergeten om ergens uit te loggen op Facebook of wil je checken of er niet iemand stiekem op jouw Facebookpagina ingelogd is? Daar is een handig trucje voor. Fanatieke Facebooker? Kijk dan eens naar deze video, want er zit een addertje onder het gras.

Het is helemaal niet zo ingewikkeld om erachter te komen of er iemand stiekem op jouw Facebookpagina aan het gluren is. Nee, we weten helaas geen manier om erachter te komen wie stiekem allemaal op jouw Facebookpagina kijkt, maar je kunt er wel achter komen op welke apparaten jouw account allemaal ingelogd staat.

Instellingen

Hiervoor ga je in Facebook naar het menu en kies je instellingen. Bij instellingen ga je dan naar beveiliging en op die pagina zie je het kopje ‘waar je bent aangemeld’ staan. Hieronder zie je op welke apparaten en browsers je allemaal ingelogd staat en kun je deze eventueel ook verwijderen als je overal uit wil loggen. Handig als je een stiekeme inbreker hebt!

Bron: Flair.be. Beeld: iStock.