Hilarisch: Ikea reageert op peperdure ‘kopie’ van Balenciaga

Modehuis Balenciaga maakte eerder bekend een designertas van €2.000 op de markt te brengen. Eén die verdacht veel weg heeft van de bekende blauwe Frakta-tas van Ikea. In een ludiek bericht op hun website legt de Zweedse meubelgigant nu uit hoe je hun originele blauwe tas kunt onderscheiden van de ‘neptas’ van Balenciaga.

Actually dying at IKEA responding to Balenciaga basically releasing a $2200 FRAKTA bag pic.twitter.com/hnr5tnTAhd

— Jordan Blok (@jordaanblok) April 25, 2017