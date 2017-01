Indrukwekkend: Michelle Obama neemt afscheid met emotionele speech

First Lady Michelle Obama heeft vrijdag afscheid genomen van het Witte Huis met een emotionele speech. In de speech bedankte ze het Amerikaanse volk voor alles, waarna ze het niet meer droog hield.

”Grootste eer”

De speech vond plaats tijdens de uitreiking van de ‘Decaan van het jaar’- award. Het publiek barstte eerder al in tranen uit. Toen Michelle het volk bedankte, hield ook zij het niet meer droog. ”Het was de grootste eer van mijn leven om uw First Lady te mogen zijn. Ik hoop dat ik u trots heb gemaakt”, zei de vrouw van president Obama in tranen.

Donald Trump

Tijdens haar speech verwees Michelle Obama ook nog naar de vaak harde woorden van de toekomstige president van Amerika, Donald Trump. ”Laat je nooit door iemand wijsmaken dat je er niet toe doet, of dat er geen plaats voor je is in ons Amerika. Dat is er wel. Vrijheid mag je niet vanzelfsprekend vinden. Je moet ervoor strijden en het beschermen, net als de generaties voor je.”

