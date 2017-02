Ingrid over breuk met boer Johan: ‘’Ik hou nog steeds van hem”

Tijdens de opnames van Boer Zoekt Vrouw vielen Ingrid en Johan als een blok voor elkaar. Al snel vertrok Ingrid naar Denemarken om bij haar boer in te trekken. Helaas heeft hun relatie niet stand gehouden: vlak voor kerst ging het stel uit elkaar.

Nu Ingrid voor de start van het nieuwe seizoen BZV even in Nederland is, vertelt ze aan het AD wat er precies is gebeurd. ”Ik heb er zoveel verdriet van, maar geen spijt”.

Geen interesse

”Sinds oktober merkte ik dat er iets was. Ik heb geprobeerd om met hem te praten, steeds weer. Maar hij zat in zijn eigen wereld en ik kon niet bij hem komen. Hij toonde eigenlijk nergens meer interesse in. Niet in de jonge pups die waren geboren, niet in wat we zouden eten met kerst, niet als ik naar de oorarts was geweest, niet in de kerstboom.”

Roemenië

”Ik was een paar dagen naar mijn zoon in Roemenië geweest en toen ik terugkwam stond hij niet eens op om me te begroeten. ‘Hou je nog van mij?’ heb ik hem gevraagd. ‘Minder dan jij van mij houdt’, was toen zijn antwoord. Natuurlijk heb ik geprobeerd om erachter te komen wat er aan de hand was. Maar ik kreeg geen sjoege.”

”Ik geloof het niet”

”Op een gegeven moment heb ik gezegd: ‘Wacht even, zo werkt het niet. Als de pupjes straks weggaan, zal ik dan ook maar gaan?’ Nou, ik heb nog nooit zo snel antwoord gehad. Dat hij niet van mij hield en ook nooit van mij gehouden heeft. Dat geloof ik gewoon niet. Het is natuurlijk zijn manier om van zich af te schoppen, maar ik dacht dat de grond onder mijn voeten wegviel.”

Niet eenvoudig

”Ik weet gewoon niet wat ik hem heb aangedaan dat hij nu zo doet. Hij zit helemaal in zijn eigen wereld. Hij is terug naar hoe hij de 20 jaar voor mij heeft geleefd. Maar na die 3 jaar samen moet dat voor hem toch ook niet zo eenvoudig zijn. En ik houd nog steeds van hem. Ik dacht echt oud met hem te worden.”

Denemarken

Ingrid woont op dit moment tijdelijk bij haar zoon, die enkele maanden geleden ook naar Denemarken is verhuisd. Ze probeert zo goed en zo kwaad als het gaat haar leven weer op te bouwen. ”Al kan ik daar natuurlijk niet tot in eeuwigheid blijven wonen.”

