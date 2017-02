Model riskeert haar leven voor het maken van de perfecte Instagramfoto

Een Russisch model is wel heel ver gegaan voor het maken van de perfecte foto. Viki Odintcova (23) bungelde namelijk aan één hand aan een van de hoogste wolkenkrabbers ter wereld. Haar motivatie voor deze actie? Zoveel mogelijks likes op Instagram krijgen.

Een mannelijke assistent hield het model met slechts één hand vast terwijl ze in de lucht hing aan de 330 meter hoge Infinity Tower in Dubai.

Plakhanden

Anders dan de foto doet vermoeden had Viki toch de nodige zenuwen voor de stunt: “Ik kan nog altijd niet geloven dat ik dit werkelijk heb gedaan. Telkens wanneer ik naar het filmpje kijk, beginnen mijn handen te plakken.” Spijt heeft ze echter niet, want haar missie is geslaagd: de video en foto’s gingen namelijk meteen viral.

Een bericht gedeeld door Viki Odintcova (@viki_odintcova) op 26 Jan 2017 om 6:55 PST

Een bericht gedeeld door Viki Odintcova (@viki_odintcova) op 3 Feb 2017 om 7:12 PST

Weinig respect

Haar meer dan drie miljoen volgers konden hun ogen amper geloven. ‘Als er iets verkeerd was gegaan, zou ze geen schijn van kans hebben gehad’, klonk het onder meer. Of: ‘Hoe kan je zo weinig respect hebben voor je leven? Als ik je vader of moeder was, zou ik jou én die kerel met de baard eens flink onder handen genomen hebben.’

Viki lijkt haar inspiratie gevonden te hebben bij Angelina Nikolau, een landgenote die ook heel wat levensgevaarlijke selfies op haar naam staan heeft.

De vrouwen zijn allesbehalve geschikt als rolmodellen, als je het ons vraagt…

Don’t try this at home.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de leukste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: KIJK/Instagram