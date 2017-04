Interview met de koning gemist? Dit waren de 5 hoogtepunten

Gisteren gaf koning Willem-Alexander ter ere van zijn 50e verjaardag een persoonlijk interview. Zelden zagen we hem zo openhartig spreken over zijn jeugd, zijn kinderen en de liefde. Heb je het gemist? Dit waren de 5 hoogtepunten.

De dood van prins Friso

De koning heeft het vanzelfsprekend nog altijd moeilijk met de dood van zijn jongere broer prins Friso. Friso overleed in 2013 na 1,5 jaar in coma te hebben gelegen door een ski-ongeluk in Oostenrijk. De koning hoopte altijd op een teken dat het beter zou gaan. “En soms waren die tekens er ook wel. Maar dan zeiden ze: neem dat als een geschenk, neem het niet als hoop.” Amalia als troonopvolger

Toen Willem-Alexander zelf nog jong was, twijfelde hij over het koningschap, vertelt hij. Hij wilde eerst zichzelf beter leren kennen. “Want als je jezelf niet kent, kun je nooit een publiek ambt goed vervullen. Dat is wat ik bij Amalia ook steeds benadruk. Leer jezelf kennen. Ken je eigen grenzen. Ga eroverheen, maak fouten.” Maxima, zijn grote liefde

Koning Willem-Alexander houdt zielsveel van zijn vrouw en dat verwoordde hij prachtig. “Ze betekent alles voor me. Mijn geluk thuis, mijn kinderen, alles heb ik dankzij haar. Maar ze is ook een maatje, een sparringpartner. Ze is kritisch. Ze is ook heel erg zorgzaam. En ook vergevingsgezind, als ik af en toe nukkig ben.” Ware liefde dus. De depressies van prins Claus

Koning Willem-Alexander was geen makkelijke puber, zegt hij eerlijk in het interview. En juist in die periode was zijn vader, prins Claus, door een depressie meer met zichzelf bezig dan met zijn zoon. “Dat heb ik heel moeilijk gevonden”, aldus de koning. Een van de dingen in de puberteit is dat je je afzet tegen je ouders. En als jongen zet je je toch meer af tegen je vader. Als je vader dan niet gezond is en – terecht – meer met zichzelf bezig is om uit die depressie te komen, dan kun je je daar niet tegen afzetten.” De prinsjes op de mobiele telefoon

Op hun 10e verjaardag kregen Amalia, Alexia en Ariane een mobieltje. “Het zijn onze oude mobieltjes, die zijn te leen van ons en wij hebben de zeggenschap daarover. Ze gaan uit als wij dat zeggen. ’s Avonds en op vakantie gaan ze überhaupt niet aan. Dat is de theorie tenminste… in de praktijk gaat het er anders aan toe,” zegt de koning met een knipoog.

Beeld: ANP