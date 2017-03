Isabella (10) verdiende haar eerste miljoen toen ze 6 was

En daar hield het niet op… Amper 10 is ze nog maar en ze staat al aan het hoofd van 3 eigen kleding- en juwelenbedrijven.

Als klein meisje deed Isabella Barrett (10) mee aan het televisieprogramma ‘Toddlers and Tiaras’. Het spraakmakende programma volgde kinderen die (veelal door hun moeders gedwongen!) meededen aan schoonheidswedstrijden. Die show legde de kleine Isabella geen windeieren: ze had haar eerste miljoen binnen toen ze 6 was. Maar haar succes stopte niet na het einde van ‘Toddler’s and Tiara’s’. Ze wist erna een enorme onderneming uit de grond te stampen.

Vergis je niet: het is haar niet aan komen waaien, vertelt ze zelf in een nieuwe aflevering van ‘How did you get so rich’, die maandag in Amerika te zien zal zijn. Isabella mag dan graag winkelen, kreeft eten en van haar schoenen genieten; het is ook keihard werken aan de top. Ze heeft aandelen in al haar ondernemingen en dus een enorme modelijn uitgebouwd: ze is het gezicht van drie bedrijven, doet modellenwerk en organiseert zelf ook fotoshoots. “Allemaal op zaterdag”, zegt ze daarover. “Doordeweeks moet ik naar school zoals iedereen. En zondag is mijn luie dag.”

Als klein kind was ze over dat vermogen niet altijd even subtiel: “Wat is er nu niet fijn aan miljonair zijn”, zei ze bijvoorbeeld ooit. “Ik ben een superster en hou ervan om de baas te spelen. Waar ik het meeste aan gehecht ben? Mijn schoenen. Ik heb meer dan 60 paar.”

Haar moeder erkent dat ze toen niet altijd met haar beide benen op de grond stond: “Een keer bestelde ze voor meer dan 2.000 euro aan eten”, vertelt Susanna Paliotta (43) over ‘Bella’. Maar inmiddels weet haar dochter dat het leven om meer draait dan roem en rijkdom: “Vrienden en nieuwe mensen leren kennen is veel belangrijker. Mijn werk laat me ook toe om veel te reizen en dat doe ik graag.”

Hoe ze haar toekomst ziet? Verbazingwekkend normaal, zo blijkt. “Eigenlijk wil ik gewoon een mooi gebalanceerd leven”, klinkt het al veel bescheidener. “Ik wil graag in Los Angeles wonen, lerares worden en kinderen krijgen.”

