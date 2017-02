Zo zag Ivanka Trump er als klein meisje uit

Nu Donald Trump in het Witte Huis zit, staan ook de knappe vrouwen die hem omringen – zijn dochters en zijn vrouw Melania – constant in de aandacht. Als kind was Ivanka al een plaatje. Kijk maar!

De goeie looks heeft dochter Ivanka van haar moeder Ivana geërfd, een voormalig Olympisch skister en model. Ivana was meer dan 20 jaar met Donald getrouwd, totdat uitkwam dat hij een affaire had.

Found while packing: How amazing is this picture of me and my mom?! She looks stunning! Een foto die is geplaatst door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 18 Jan 2017 om 6:26 PST

Als kind deed Ivanka aan schaatsen. In het kader van Throwback Thursday plaatste ze dit schattige kiekje van zichzelf online.

Ta-da!! A little throwback from @wollmanrink in honor of the first day of #winter ⛸ #wintersolstice #wollmanrink Een foto die is geplaatst door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 21 Dec 2016 om 11:29 PST

En ook, voor zijn verjaardag, een foto met haar vader Donald.

Happy birthday to my amazing father and first mentor! I still learn from you daily and love you dearly. @realdonaldtrump Een foto die is geplaatst door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 14 Jun 2016 om 1:17 PDT

Op een andere vroege foto met haar vader kwam onlangs veel commentaar: die is namelijk zo vormgegeven dat het net lijkt alsof ze met haar echtgenoot in plaats van haar vader op de foto staat. Dat, sámen met dat haar vader eens heeft gezegd: “Als ze mijn dochter niet was, dan zou ik het wel weten”, zorgde voor flink wat reacties…

What’s more disturbing? Trump taking a “prom” picture with his daughter or the ankle socks he’s wearing. #IowaTODAY pic.twitter.com/wQJ9tqi7Fe — MATTY ICE (@FailGOP) 1 februari 2016

Als kind was ze zo te zien DOL op spijkergoed. En die keurig rechte tanden, logisch…

Net zo schattig als hun moeder Ivanka als meisje, zijn haar eigen kinderen. Van deze droppies plaatst ze regelmatig foto’s op Instagram.

❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 16 Sep 2016 om 4:38 PDT All smiles as we head in to the weekend! #TGIF Een foto die is geplaatst door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 15 Jul 2016 om 12:08 PDT

❤️ Een foto die is geplaatst door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 1 Jul 2016 om 6:20 PDT

