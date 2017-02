Ivanka Trump deelt schattige foto met zoontje in Witte Huis

Het zijn geen goede tijden voor Ivanka Trump. Verschillende winkels zijn gestopt met het verkopen van haar kleding, maar toch lijkt ze het nog goed naar haar zin te hebben in het Witte Huis.

Gisteren deelde Ivanka een schattig kiekje op Instagram waarop ze te zien is met haar 10 maanden oude zoontje Theodore in het Witte Huis. “Een telefoontje plegen in het Witte Huis met mijn assistent Theodore”, schrijft ze bij de foto. Het jochie lijkt het Witte Huis wel gezellig te vinden:

Taking a call in the White House with my personal assistant Theodore. ❤ Een foto die is geplaatst door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 7 Feb 2017 om 2:32 PST



Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: ANP.