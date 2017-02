De Canadese premier Justin Trudeau was deze week in het Witte Huis voor een rondetafelgesprek met Trump over vrouwen in het werkveld. Ook ‘first daughter’ Ivanka Trump was erbij, als voorvechter van vrouwelijk ondernemerschap en als zakenvrouw (zie video). Foto’s van het gesprek gaan het hele internet over, maar om een onverwachte reden…

De zwijmelende blikken van Ivanka! Op de foto’s lijkt het alsof Ivanka erg onder de indruk is van de knappe Canadese premier. Haar blikken spreken boekdelen…

Happy Valentine’s Day! I hope you find someone who looks at you the same way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/0hjbVKGeXJ — Lᴇᴏ Hᴇʀᴢᴏɢ 🇳🇵 (@xd1936) February 14, 2017

Niet de eerste…

Ivanka is overigens niet de eerste dame die in zwijm valt voor Trudeau: Er doken gelijk oude foto’s op van Kate Milddleton en actrice Emma Watson die ook een beetje moesten blozen van Trudeau.

Kate Middleton looking like she’s about to risk it all for Justin Trudeau. 😅 pic.twitter.com/QpVfjjgWNF — AnastasiaBeaverhause (@Thirrant) October 18, 2016

Find someone who looks at you the way Emma Watson looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/hQORcZMEua — Baenoit Hamon™ (@elouchou) February 15, 2017

Bron: Nieuwsblad. Beeld: AFP