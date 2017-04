Hoera! Jan Jaap van der Wal en Eva Duijvestein verwelkomen eerste kindje

Een paasbaby voor Jan Jaap van der Wal en Eva Duijvestein..? Het stel heeft net bekendgemaakt dat ze trotse ouders zijn geworden van een zoontje!

“Overweldigd door geluk. Onze zoon Tove is geboren,” schrijven de kersverse moeder en vader op Instagram.

Overweldigd door geluk. Onze zoon Tove is geboren. #tisgeenschaap #maarwelheelzacht 💙@jan_jaap_van_der_wal Een bericht gedeeld door Eva Duijvestein (@duijvesteineva) op 17 Apr 2017 om 9:13 PDT

Wanneer de kleine spruit precies is geboren, is nog onbekend. In de video hierboven vertelt Jan Jaap van der Wal openhartig hoe moeilijk het voor ze was om zwanger te raken. Eva en Jan Jaap zijn tussen de 4 en 5 jaar bezig geweest met het krijgen van een kindje.

Maar nu is Tove er dan toch! Gefeliciteerd beiden!

Bron: Show, Instagram. Beeld: Brunopress