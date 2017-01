Jan Kruis over Jan, Jans en de kinderen: “Enorm trots op mijn ‘kindje'”

Tekenaar en bedenker van ‘Jan, Jans en de kinderen’ Jan Kruis is vandaag op 83-jarige leeftijd overleden. Vorig jaar schreef hij in ‘Libelle’ over zijn ‘kindje’.

“De eerste Jan, Jans en de kinderen-strip maakte ik in 1970. Ik had toen nooit kunnen denken dat hij 45 jaar later nog steeds zou bestaan. Ik weet nog dat Peter Middeldorp, destijds adjunct-hoofdredacteur van Libelle, aan me vroeg of ik niet een leuke strip kon bedenken. En ik maakte wat er als eerste in me opkwam: een verhaal over het gezinsleven, gebaseerd op mijn eigen gezin met 2 dochters, een kater en een teckel. Ik zag het als een kortstondige klus en verwachtte dat de lezers snel uitgekeken zouden zijn op Jan, Jans en de kinderen, maar niets bleek minder waar. 30 jaar lang heb ik met alle plezier van de wereld deze strip mogen tekenen, waarbij ik de belangrijkste mensen uit mijn leven op papier tot leven heb gewekt. In samenwerking met mijn eerste uitgever Joop Wiggers verscheen het eerste album. Inmiddels staat de teller op 56 en is het geloof ik de langstlopende Nederlandse strip. (tekst gaat door onder de video)

Een van de hoogtepunten uit mijn carrière was de Jan, Jans en de kinderen-postzegel in 1998. Dat vond ik heel bijzonder. Een ander hoogtepunt was de musical, die in 2005 werd opgevoerd. Dat was overigens al na mijn vertrek: ik ben in 1999 gestopt. In dat jaar heb ik de strip overgedragen aan Studio Jan Kruis, die nu de strip bedenkt en tekent. Uiteraard lees ik ze allemaal. Vooral in het begin vond ik het best lastig om ‘mijn kindje’ los te laten; het was wel even wennen dat anderen mijn familie gingen tekenen. Maar ik ben er enorm trots op dat mijn strip nog steeds bestaat en dat hij nog altijd zo populair is.”

30 jaar lang tekende Jan Kruis voor Libelle het gezin van Jan en Jans. De hoofdpersonen zijn in de loop der jaren best wat veranderd. En soms kwamen er bijzondere strips voorbij, bijvoorbeeld met Kruis zelf in de hoofdrol.

