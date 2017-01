‘Onze’ striptekenaar Jan Kruis (83) overleden

Striptekenaar Jan Kruis is op 83-jarige leeftijd overleden. Kruis werd vooral bekend dankzij ‘Jan, Jans en de kinderen’, de strip die hij bijna 30 jaar lang tekende voor ‘Libelle’.

Kruis was al lange tijd ziek en overleed gisteren in zijn woonplaats Mantinge (Drenthe).

De strip, over een oer-Hollands gezin met vader Jan en moeder Jans, was deels gebaseerd op zijn eigen leven. In 1999 ging Kruis met pensioen. Desondanks bleef hij tekenen. Hij ontving meerdere onderscheidingen, waaronder de Marten Toonderprijs. Ook werd hij geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle: “Heel verdrietig om te horen dat Jan Kruis is overleden. Hij is voor Libelle heel belangrijk geweest als de geestelijk vader van Jan, Jans en de kinderen, de beroemdste stripfamilie van Nederland waar iedereen toch mee is opgegroeid. Wij leven mee met zijn familie en vrienden en zullen uiteraard in zijn geest zijn levenswerk voortzetten.”

Naast tekenaar was Kruis actief als ambassadeur van het feest Sint-Pannekoek. Op deze feestdag (29 november) worden – uiteraard – pannenkoeken gegeten en mag je zelfs een pannenkoek op je hoofd leggen. De afgelopen jaren werd dit feest steeds massaler gevierd.

30 jaar lang tekende Jan Kruis voor Libelle het gezin van Jan en Jans. De hoofdpersonen zijn in de loop der jaren best wat veranderd. En soms kwamen er bijzondere strips voorbij, bijvoorbeeld met Kruis zelf in de hoofdrol.

