Zangeres Janet Jackson is gisteren bevallen van haar eerste kindje. Volgens haar management is de bevalling rustig verlopen.

En…it’s a boy! Het eerste kindje van Janet Jackson en haar man Wissam al Mana krijgt de mooie naam Eissa. Wij zijn nu natuurlijk heel benieuwd naar het eerste kiekje van de baby.

In april vorig jaar maakte Janet in een video op Twitter bekend dat ze zwanger was en daarom haar tour even moest stoppen. Toen maakte de zangeres nog niet bekend wat het geslacht van het kindje was en wanneer ze uitgerekend was. De zangeres trouwde in 2012 met Eissa’s vader Wissam Al Mana.

A message from Janet…https://t.co/KrzYZ4eyvD — Janet Jackson (@JanetJackson) 6 april 2016



Bron: Show.nl. Beeld: ANP.