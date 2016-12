Gaan we in januari eindelijk écht schaatsen?

Over iets meer dan een week, vanaf 7 of 8 januari, is er kans op vorst in Nederland. Omdat de vrieskou dan ook overdag aanhoudt, kan er misschien op natuurijs worden geschaatst!

Volgens Weerplaza bereikt een grote hoeveelheid koude lucht ons land in de tweede week van januari. De kans dat het ’s nachts gaat vriezen is 80% en de kans dat de temperatuur overdag ook onder nul blijft, 50%. Het ijs zou maar liefst 7 cm dik kunnen worden: genoeg om de schaatsen onder te binden.