Jayne was vanmiddag met haar echtgenoot in Londen en vertelt wat ze zag

Jayne Wilkinson en haar man David Turner waren vanmiddag vlakbij de plek in Londen waar de aanslag werd gepleegd. Ze waren net foto’s van de Big Ben aan het maken toen ze mensen in paniek op zich af zagen komen.

Ze zagen de mensen rennen, gevolgd door een man met een mes. “En toen werden er schoten afgevuurd. We staken de straat over en zagen daar iets verschrikkelijks” vertelt de vrouw aan Daily Mail. “Er lag een man in het bloed op de grond. Had hij een licht vest aan, een donkere broek en een trui. Hij liep door de poort richting het parlement en werd achtervolgd door de politie. We konden alleen maar denken: ‘Wat is er in godsnaam aan de hand?'”

Journalist

Ook Quentin Letts, journalist van The Daily Mail zag het incident vanuit een raam in het parlement gebeuren. “We hoorden een hoop lawaai en dachten eigenlijk dat er een auto-ongeluk was gebeurd. Toen zagen we een man in zwarte kleding door de poort rennen waar normaal alleen mensen met de auto komen. De man had iets in zijn hand wat op een stok leek. Twee politieagenten hielden hem tegen en toen viel een van de twee neer. We konden zien dat de man zijn hand bewoog richting de agent.” Achteraf bleek de man dus een steekwapen in zijn hand te hebben waarmee hij de agent neerstak.

Bron: HLN.be. Beeld: ANP.