Zó ziet het zusje van Jennifer Lopez eruit

Jennifer Lopez (die in bovenstaande video uit haar glitterpak scheurt) ziet er met haar 47 jaar jaloersmakend goed uit, maar ook haar jongere zus Lynda (45) is een plaatje.

Hoewel Lynda haar zus qua bekendheid nooit zal kunnen evenaren, timmert ze hard aan de weg. De brunette is journalist en presenteert zowel Engels- als Spaanstalige tv-programma’s. Jennifer en Lynda hebben ook nog een oudere zus, Leslie. Zij is maar heel zelden in de media te zien.

Bron: Grazia. Beeld: Getty Images, Brunopress