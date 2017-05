Jesse Klaver deelt emotioneel bericht om zijn moeder te bedanken

Vorige week is de moeder van Jesse Klaver aan de gevolgen van een hersenbloeding overleden. Een dag na haar uitvaart deelt de politicus een emotioneel bericht op Facebook.

Jesse deelt een foto op Facebook van een gedichtje dat hij ooit voor zijn moeder schreef. Bij de foto schrijft hij: “Dit schreef ik 20 jaar geleden aan mijn moeder op Moederdag. Helaas is zij geen 100 jaar geworden. Maar de jaren die we samen hebben gehad telden dubbel. Dank voor alles wat je voor me hebt betekend lieve mama.” De moeder van Jesse werd op haar twintigste moeder en voedde haar zoon alleen op.

Hartverwarmend

In het bericht bedankt de politicus iedereen voor de berichtjes die hij heeft gekregen: “De berichtjes die ik van jullie heb gehad zijn hartverwarmend. Bedankt.”

