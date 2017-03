Kijken Jesse Klaver en Henk Krol liever naar BZV of WIDM?

Bovenstaande video zal het zwevende kiezers niet makkelijker maken om een keuze te maken in het stemhokje, maar het is natuurlijk wel leuk om fractieleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Henk Krol (50 Plus) aan de hand van leuke dilemma’s wat beter te leren kennen. Gaan ze bijvoorbeeld liever naar ‘De Toppers’ of naar dj Martin Garrix?

Libelle Kiescoach

Twijfel jij nog op welke partij je vandaag moet stemmen? Via Libelle.nl/kiescoach kom je er aan de hand van een slimme vragenlijst achter welke partij het beste bij jou en jouw idealen past. De vragen gaan over thema’s die belangrijk zijn in jouw leven, zoals gezondheidszorg, onderwijs, vrijheid van meningsuiting, veiligheid, vluchtelingenopvang en pensioen

