Jesse Klaver niet aan de formatietafel om verdrietige reden

GroenLinks-leider Jesse Klaver (in bovenstaande video te zien in ‘Ebru tikt een eitje’) is vanochtend weggeroepen van de formatietafel omdat zijn moeder met spoed is opgenomen in het ziekenhuis.

Bram van Ojik, Jesses voorganger als partijleider, heeft zijn plek tijdelijk ingenomen zodat de onderhandelingen met VVD, CDA en D66 gewoon door kunnen gaan. Hoe lang Jesse uit de running is en wat zijn moeder precies heeft, is nog niet bekend.

Bron: Telegraaf, Financieel Dagblad. Beeld: iStock