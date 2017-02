Ontroerend: Jimmy (6) viert dansend zijn laatste chemo

De 6-jarige Jimmy Spagnolo uit Pittsburgh is na een jaar eindelijk klaar met chemo. Nu al zijn kuren achter de rug zijn viert hij dat, onder luid gejuich van zijn ouders en het ziekenhuispersoneel, met een uitbundig dansje. Lief!

In het kinderziekenhuis in de Amerikaanse stad is het traditie om de bel te luiden in het ziekenhuis als je klaar bent met de behandelingen. “Het luiden van de bel kan bij mensen een mix van emoties oproepen. Kracht, angst, moed, twijfel, opluchting en blijdschap passeren dan de revue. Bij sommige mensen springen de tranen in de ogen, anderen halen er juist kracht uit”, staat in het begeleidende bericht bij de video, die inmiddels al meer dan 250.000x is bekeken.

Toen Jimmy pas 4 maanden oud was kregen zijn ouders te horen dat hij een hersentumor had, die niet viel te opereren. Jaren van chemo volgden. De tumor in zijn hoofd is nog niet helemaal weg, maar volgens de artsen kan Jimmy wel met de tumor leven als deze niet meer groter wordt. Op deze pagina kun je zijn proces volgen.

Bron: HvN.nl. Beeld: iStock

