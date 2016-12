Johnny en vriendin Anouk beleven hun eerste Kerst samen

Johnny de Mol en zijn Anouk van Schie vieren hun eerste kerst als stel. Op kerstavond werd het stel samen gespot in een gezellige kerstoutfit en ook gisteren trok Johnny zijn kersttrui uit de kast. Of Anouk ook bij de familie de Mol aan tafel zat tijdens de feestdagen is niet bekend.

Prechristmas#friends#❤️!! Een foto die is geplaatst door Anouk van Kooijk (@anoukvankooijk) op 23 Dec 2016 om 1:38 PST

Happy holidays All!! May you be surrounded by loved ones! 💞🌠😀🙏🏻💘 #forevergrateful #love #samenzijn Een video die is geplaatst door Johnny De Mol 😎✌🏻️❤️ (@johnnydemolofficial) op 25 Dec 2016 om 12:57 PST

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP.