Afschuwelijk: jonge vader sterft vlak na winnen drankspelletje

Kelvin (23) uit de Dominicaanse Republiek ging een weddenschap aan die hem fataal zou worden. Hij won 780 euro met het leegdrinken van een fles tequila. Enkele minuten later kostte dat hem zijn leven. Hij was net 2 maanden vader. Kelvin Rafael Mejía zou ingenieur te worden en met zijn kersverse echtgenote naar de Verenigde Staten gaan, om zijn jonge zoontje groot te brengen. Maar na die fatale weddenschap in La Romana is dat allemaal voorbij. Als Kelvin een aantal mannen in de club een weddenschap voor geld ziet afsluiten, besluit hij mee te doen. De competitie: wie het meeste tequila in één keer opdrinkt wint. In een smartphonevideo is te zien hoe Kelvin in één keer een hele fles tequila naar binnen klokt, waarna hem 829 Amerikaanse dollar (ongeveer 780 euro) wordt overhandigd.

Binnen een paar seconden zakt hij in elkaar. Hij wordt in allerijl nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mag al niet meer baten. De jonge vader overlijdt in het ziekenhuis aan een alcoholvergiftiging.

Bron: Fox News, Nieuwsblad.be. Beeld: iStock

