Jongen (9) takelt langzaam af door zeldzame stofwisselingsziekte

Het leven van de 9-jarige Brent Ooms is tot nu toe allesbehalve gemakkelijk geweest. Een zeldzame aandoening zorgde ervoor dat hij blind werd en epilepsie kreeg. Alsof dat nog niet genoeg is belandt hij binnenkort ook nog in een rolstoel én verliest hij zijn geheugen.

De levensverwachting van Brent is niet hoog: er bestaat geen medicatie voor zijn aandoening, wat betekent dat hij langzaam zal aftakelen. “We zullen nooit weten hoe onze zoon als tiener of twintiger zal zijn”, zeggen zijn ouders tegen HLN. “Elke dag nemen we een beetje afscheid.”

Epilepsie aanval

Wanneer Brent ligt te slapen staat er altijd een babyfoon aan. Bij het geringste geluid brengt zijn moeder het apparaat naar haar oor. Zaterdag bleek zijn bloedspiegel aan de lage kant te zijn en werd zijn epilepsiemedicatie verhoogd. “Maar die werkt niet meteen. Hij slaapt nu al een aantal uur onrustig: dat kan betekenen dat er een aanval in aantocht is.”

”Verademing”

Brent brengt zijn weekenden thuis door in Dessel, bij zijn moeder Marijke (34), papa Han (34) en Broertje Ruben (7). Van maandag tot vrijdag zit hij op een gespecialiseerde school voor slechtzienden. “Als ouder is het heel erg dat je door de week geen mama of papa kan zijn voor je kind van 9”, zegt Han. “Maar het is wél de verademing die we nodig hebben – hoe raar dat ook klinkt. Door de week leiden we een ‘normaal’ werkleven, waarin ook Ruben zijn hobby’s kan blijven uitoefenen, in het weekend doen we volop de dingen die we nog met Brent willen doen. De tijd is al zo kort.”

Moeizame motoriek

Zo op het eerste oog is er weinig aan Brent te zien. Maar wanneer je wat beter kijkt zie je dat zijn ogen wat verder uit elkaar staan en dat hij een moeizame motoriek heeft. Pas in 2014, toen Brent in de laatste kleuterklas zat, merkten Marijke en Han op dat zijn zicht sterk achteruitging. Marijke: “Hij zat met zijn neus tegen de televisie en lag met zijn hoofd bijna óp een boek. Toen luidde de diagnose van de ziekte van Leber: een genetische oogaandoening. Dat sloeg in als een bom, want hij zou stilaan blind worden. Maar dat konden we aanvaarden. Hij bleef tenminste nog bij ons.” Toen hij vorig jaar maart uit het niets een epilepsie-aanval kreeg bleek echter dat er meer aan de hand was.

Levensverwachting

Brent bleek de ziekte van Batten te hebben, een zeldzame stofwisselingsziekte waarvoor geen medicatie bestaat. Meestal begint rond de 5 jaar het zicht van de patiëntjes te verzwakken. Rond de 8 jaar komen de epilepsie-aanvallen en rond de leeftijd van 14 jaar belanden ze uiteindelijk in een rolstoel. Ook het geheugen wordt aangetast. De levensverwachting van mensen met de ziekte van Batten is zo’n 18 tot 25 jaar.

Bron: HLN. Beeld: iStock