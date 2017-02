Ben je bang voor slangen? Dan is het misschien geen goed idee om dit artikel verder te lezen. Deze jongen vond namelijk niet 1 ratelslang, maar 24 slangen in zijn huis.

Het begon al als een van onze grootse nachtmerries: de Amerikaanse Isac Mcfadden ging nietsvermoedend naar de wc toen hij een ratelslang in het toilet zag liggen. Hij haalde gelijk zijn moeder erbij, die hem vroeg om een schep te halen om het dier dood te maken. Ze haalde er ook een expert bij, maar toen was de slang al dood. Voor de zekerheid deed hij nog even een rondje door het huis.

Camouflage

En toen werd het probleem alleen maar groter. In de kelder vond de man namelijk nog 13 volwassen slangen en onder het huis ook nog eens 10, waaronder 5 babyslangen. En dat heeft het gezin nooit geweten. Hoe dat heeft kunnen gebeuren? Volgens de expert komt dat door de camouflage van de slangen. Je ziet ze niet, maar ze kunnen er best wel zijn. Het gat in de opening van de buis naar het toilet is voor de zekerheid toch maar even dichtgemaakt. Die jongen checkt het toilet de komende tijd waarschijnlijk nog wel even extra goed voor hij erop gaat zitten.



Bron: AD.nl. Beeld: iStock