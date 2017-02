Tragedie: jongetje (10) onthoofd na val van extreem hoge glijbaan

Een half jaar geleden veranderde het leven van de ouders van Calab (10) in een nachtmerrie toen de jongen onthoofd werd tijdens een afdaling van een 50 meter hoge glijbaan – de hoogste ter wereld. Scott en Michelle vertellen hoe het nu met hen gaat. “We zijn het plezier in het leven verloren.”

Het was een zomerse augustusdag toen Michelle en Scott uit de Verenigde Staten met hun 4 zoons naar het waterpark Schlitterbaan in Kansas City gingen. Daar sloeg het noodlot toe. Moeder Michelle vertelt in een interview met ABC News hoe ze haar oudere zoon Nathan (12) plotseling hoorde gillen. “Hij vloog van de glijbaan!” Toen Michelle en Scott wilden gaan kijken wat er aan de hand was, werden ze tegengehouden door een parkbezoekers. “De man zei: vertrouw me, dit wil je echt niet zien.”

Gemis

Calab overleefde de val van de glijbaan niet en de ouders bleven in shock achter. Het gemis is nog altijd groot. Vader Scott zou niets liever willen dan weer naar een voetbalwedstrijd van zijn zoon kijken en voor moeder Michelle is het moeilijk om naar de beelden van Calab te kijken waarop hij met zijn kleine broertje danst. Michelle: “We wilden nog zoveel doen samen.”

Een ongeluk

Volgens ooggetuigen schoot Calabs gordel los toen hij met het bootje van de glijbaan naar beneden gleed, maar het onderzoek is nog in volle gang. Verbolgen zijn de ouders echter niet. “Iemand is nalatig geweest, maar het was wel echt een ongeluk”, aldus Scott.

Bron: ABC News. Beeld: Kijk.nl