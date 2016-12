Jongetje (4) met één hand beleeft dankzij bijzonder cadeau een magische Kerst

De 4-jarige Brooklyn heeft, hoe jong hij ook is, dit jaar de Kerst van zijn leven. Het jongetje uit Engeland, dat werd geboren zonder linkerhand, kreeg een bionische hand cadeau.

Zijn handicap weerhield er hem eerder dit jaar niet van om zijn ouders een fiets te vragen voor Kerst. Voor zijn ouders Marie en Scott was dat aanleiding om op zoek te gaan naar iemand die hen kon helpen aan een kunsthand. Hun zoektocht leidde hen via Facebook naar een universiteit in Durham, waar experts maar al te graag wilden helpen.

3D

Na 2 maanden overhandigden zij Marie en Scott een 3D-geprinte hand. Een droom die uitkwam, vertelt Marie aan The Sun. “Ik kan niet omschrijven wat ik voelde toen Brooklyn zijn hand voor het eerst zag. Er zijn zoveel dingen die een kind simpelweg niet kan als je maar 1 hand hebt. Fietsen bijvoorbeeld, of met mes en vork eten.”

Superheld

“Nu Brooklyn 2 handen heeft, denkt hij dat hij een superheld is”, vervolgt zijn moeder. “Met een beetje geluk kan hij met Kerst op zijn fiets rijden. Dat zou onze Kerst compleet maken.”

Bron: The Sun. Beeld: iStock