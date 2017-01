12-jarig jongetje uit Purmerend overreden door buurman na belletje lellen

De 12-jarige Ivano uit Purmerend is zaterdag na een potje ‘belletje lellen’ in het ziekenhuis beland nadat een boze buurman met zijn auto over zijn been is gereden.

Het jongetje speelde samen met zijn broer buiten. Dat spelen veranderde in kattenkwaad en de twee besloten om voor de grap aan te bellen bij een buurman. De buurman kwam niet naar buiten en de jongens verstopten zich in een steegje om te kijken of hij nog kwam.

Doorgereden

Een paar minuten later stapte de buurman in zijn auto en reed hij met hoge snelheid op Ivano en zijn broer Miguel af. Ivano probeerde snel weg te gaan met zijn fiets, maar viel doordat de buurman hem probeerde af te snijden met de auto. Aan WNL vertelt het jongetje: “Hij remde toen hij zag dat ik op de grond lag, maar is daarna over mijn been heen doorgereden.” Volgens het jongetje en zijn moeder kan dat niet per ongeluk geweest zijn, maar was het opzet van de buurman. Na de aanrijding zou hij namelijk nog uitgestapt zijn om het jongetje uit te schelden.

Operatie

Het jongetje liep een gecompliceerde beenbreuk op bij het ongeluk en werd zondag meteen geopereerd. Hij moet nog 6 weken revalideren. De politie heeft de man zaterdagavond opgepakt.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Bizar: man verliest helft van zijn hoofd bij ongeluk:



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: iStock.