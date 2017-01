Zo ziet het jongetje uit de Rolo-reclame er nu uit

“Bedenk goed wat je met je laatste Rolo doet.” Wie kent dit zinnetje niet? De Rolo-reclame waaruit dit zinnetje komt – en die je hierboven ziet – was mateloos populair toen-ie in de jaren 90 op tv werd uitgezonden en is zelfs uitgeroepen tot beste reclame ooit.

In het bekende spotje zien we hoe een jongetje een olifant plaagt door te doen alsof hij het dier zijn laatste Rolo geeft. In plaats daarvan stopt-ie het snoepje zelf in z’n mond. Jaren later neemt de olifant wraak door de inmiddels volwassen man een flinke mep te geven met zijn slurf.

De rol van het jochie werd gespeeld door Cees Molenaar uit Volendam. Hij is inmiddels 28 jaar en staat in zijn woonplaats nog steeds bekend als ‘Cees Rolo’. Veel mensen kennen zijn echte achternaam zelfs niet. Aan RTV Noord Holland vertelt hij dat hij als 7-jarig jongetje gewoon van straat werd geplukt om te schitteren in de commercial. Een rol die hem goed paste. “Ik was best baldadig als kind ja, net als in de reclame.” Hoewel Cees het best leuk vond om te acteren, heeft hij daar verder niets meer mee gedaan.

Bron: RTV Noord-Holland. Beeld: Kijk.nl, Facebook Cees Molenaar