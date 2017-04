Jongetje (4) zegt vlak voor sterven prachtige woorden tegen zijn moeder

Het ergste wat je als ouder kan overkomen: je kind overleven. Het overkwam de Britse Ruth Scully, die haar zoontje Nolan nog voor zijn vijfde verjaardag moest missen. De woorden tijdens zijn laatste momenten in leven gaan door merg en been.

In november 2015 kreeg Nolan te horen dat hij een zeldzame vorm van kanker had. Hij vocht ruim een jaar lang tegen kanker. En zijn moeder Ruth deelt de strijd van haar zoontje op haar Facebook-pagina. Onlangs deelde ze daar een hartverscheurende blog over de laatste worden van haar zoontje.

Geen hoop meer

Op 1 februari kreeg de moeder te horen dat er voor haar zoontje geen hoop meer was op verbetering. De artsen hadden alles geprobeerd, en het jongetje zou niet beter worden. Zo schrijft de moeder op haar Facebook-pagina: “Toen ik zijn oncoloog sprak, zag ik de pure pijn in haar ogen. Ze was altijd eerlijk geweest tegen ons en heeft altijd aan onze zijde gevochten. Maar de nieuwe CT-scan toonde grote tumoren die tegen zijn luchtpijp en hart aandrukten, en dat binnen de 4 weken na zijn operatie.”

Nadat Ruth een document had ondertekent dat haar zoontje niet meer gereanimeerd mocht worden, werd alles klaargemaakt om Nolan terug naar huis te brengen. De volgende 36 uur spendeerde het gezin zoveel mogelijk tijd met elkaar. Toen Ruth even ging douchen ging het mis. Zijn medische team stond rond zijn bed en vertelden haar dat hij in diepe slaap was gegaan. Zijn rechterlong was geklapt en zijn zuurstofpeil was gedaald.

Een wonder

Zo schrijft Ruth in haar Facebook-post: “Ik rende naar zijn bed, en legde mijn hand op de rechterkant van zijn gezicht. Toen gebeurde er een wonder, dat ik nooit zal vergeten. Mijn kleine engel ademde en opende zijn ogen. Hij lachte en hij zei: “ik hou van je mama”.” Kort daarna overleed het kleine mannetje.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock, Facebook