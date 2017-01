Jos (27) kreeg drie keer kanker en overleefde het door hulp van zijn broer

Hij overleefde niet één keer kanker, maar drie keer. En de 27-jarige Jos uit Enter blijft positief.

Op zijn vijftiende kreeg hij botkanker. 10 jaar daarna werd hij genezen verklaard. Dat duurde 2 weken: toen werd er weer kanker ontdekt, teelbalkanker dit keer. Hij werd meteen geopereerd en bestraald. Daarmee heeft hij wel een keer genoeg gehad zou je denken, maar 4 maanden daarna kreeg hij de diagnose acute leukemie.

Lieselotte

Aan het AD vertelt Jos: “Ik maak er altijd en overal het beste van, want morgen is je nooit beloofd. Het leven hoort een feestje te zijn.” Ondanks alle ellende werd het voor Jos toch nog een feestje. Drie dagen voor zijn eerste chemokuur kwam hij Lieselotte tegen. “Daardoor had ik weer iets om voor te vechten”, zegt hij.

Stamceltransplantatie

Na zijn laatste diagnose kreeg de jongen het bericht dat hij nog maar twee maanden te leven had. Zijn laatste redmiddel was een stamceltransplantatie. Daar koos hij voor ondanks dat de overlevingskans maar 5% was. Door zijn verleden met andere ziektes was die kans voor hem eigenlijk nog kleiner.

Redding

Zijn broertje uit Australië was zijn redding. Zijn cellen werden gebruikt voor de stamceltransplantatie van Jos. Elke 6 weken moet hij een heftige beenmergpunctie ondergaan, maar het gaat nu naar omstandigheden goed met hem. “Geestelijk heb ik het wel op een rijtje, maar lichamelijk heb ik een klap gehad. Door de transplantatie ben ik eigenlijk weer opnieuw geboren. Ik ben net een pasgeboren kindje”, zegt hij tegen het AD.

Australië

Jos zou graag naar Australië willen om zijn broer te bedanken, daarom schreef zijn schoonmoeder een brief naar All You Need Is Love. Benieuwd naar het hele verhaal van Jos en zijn reis naar Australië? Het hele interview lees je hier.

Bron: Ad.nl. Beeld: iStock.