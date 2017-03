Er zijn de afgelopen jaren tientallen Boer Zoekt Vrouw-baby’s geboren, maar Jos en Dycke uit seizoen 2009 hebben een ander soort gezinsuitbreiding: jonge hondjes!

In bovenstaande video vertelt het altijd stralende stel over de pups waar ze zo blij mee zijn. “We hebben tóch kindjes gekregen”, lacht Dycke. “We hebben het lang stil gehouden, maar is nu toch iets jongs op deze boerderij”, grapt Jos. Dycke en Jos hebben allebei 2 dochters uit een eerder huwelijk.

LEES OOK:

Bron & beeld: Show