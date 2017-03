Zo ziet juffrouw Bulstronk uit de film ‘Matilda’ er nu uit

Grote kans dat je haar als kind maar eng vond: juffrouw Bulstronk uit de film ‘Matilda’. Gelukkig lijkt de actrice in het echt in niets op het tirannieke schoolhoofd.

Met haar slechte gebit, enge straffen en geschreeuw jaagt ze de schoolkinderen in de kinderfilm flink veel angst aan. Vooral haar gewoonten om kinderen op te sluiten in een kast met spijkers en leerlingen aan hun vlechtjes het raam uit te slingeren, worden alom gevreesd.

Hoe anders is actrice Pam Ferris in het echt: een keurig verzorgde dame die in niets lijkt op de vrouw in Matilda.

Wist je trouwens dat Ferris ook in Harry Potter en de Gevangene van Azkaban te zien is? Daarin speelt ze tante Margot.

