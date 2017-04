Vrouw krijgt kale plek op haar hoofd door dít product

Ideaal als je haar wat vettig wordt en je nog een dag wilt wachten met het wassen van je haar: droogshampoo. Voor de Ierse Nicole was het echter helemaal niet zo’n feest. Ze kreeg door de droogshampoo een kale plek op haar hoofd en wil daarom iedereen waarschuwen.

Op haar Facebook-pagina beschrijft de brunette wat haar is overkomen. Nicole maakte een afspraak met haar huisarts omdat ze een kale plek op haar hoofd had die alsmaar groter werd. Ze was niet gestrest en had een prima eetpatroon, waar kon het toch aan liggen? Nicole: “Mijn hoofdhuid jeukte en was schilferig en op een gegeven moment had ik zelfs brandblaren op mijn hoofd. De pijn was zo erg dat ik er ’s nachts niet van kon slapen.”

Stoppen met droogshampoo

De huisarts verwees haar door naar een dermatoloog. Die concludeerde dat Nicole leidde aan plaatselijke kaalheid en maakte een biopt van haar hoofdhuid. In de anderhalve maand dat de Ierse op de uitslag zat te wachten, gebruikte ze geen droogshampoo meer. Toen ze weer bij de arts kwam, waren haar blaren verdwenen en was haar hoofdhuid in een veel betere conditie. “Het enige dat ik anders had gedaan, was stoppen met de droogshampoo. Het moet daar dus wel door komen”, concludeert Nicole.

Overgevoelig

Nicole heeft nog altijd een kale plek op haar hoofd en het is nog maar de vraag of er ooit haar terug groeit. Hoewel ze denkt dat ze wellicht overgevoeliger is voor producten als droogshampoo dan anderen, vindt ze het toch belangrijk om mensen te waarschuwen. “Was gewoon je haar.”

Bron: Facebook, Grazia. Beeld: iStock