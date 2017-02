Op dit moment is de kans op een hartaanval het grootst (vooral bij mannen)

Uit een recent Canadees onderzoek blijkt dat er na zware sneeuwval een hoger risico bestaat op een hartaanval. Vooral bij mannen.

Ook al zou je na een sneeuwbui het liefst binnen op de bank blijven zitten, lukt dat meestal niet. Je moet toch boodschappen doen, naar je werk of je (klein)kind naar school brengen. Maar als je het Canadese onderzoek mag geloven, kun je je maar beter niet te veel inspannen na sneeuwval.

Ziekenhuisopnamen

De onderzoekers hebben 2 databases met patiëntgegevens in Quebec tussen 1981 en 2014 bekeken. Eén met gegevens van meer dan 120.000 ziekenhuisopnamen voor een hartaanval en een met gegevens van 68.000 sterfgevallen als gevolg van een hartaanval. Ze bestudeerden met name de gegevens van november tot april (het sneeuwseizoen) en legden die naast uitgebreide weerberichten.

Dag na sneeuw

Wat bleek? Maar liefst een derde van alle ziekenhuisopnamen door een hartaanval gebeurde een dag nadat er sneeuw was gevallen. En de link was nog sterker als de sneeuwbuien 2 tot 3 dagen aanhielden. Verrassend genoeg geldt het risico voor alle mannen, ongeacht hun leeftijd of risico op een hartaandoening, maar niet voor vrouwen.

Traditionele rolverdeling

Hoe dat komt? De onderzoekers vermoeden dat de traditionele verdeling tussen sneeuwruimen en het huishouden de oorzaak kan zijn. “Mannen gaan eerder sneeuwruimen dan vrouwen, vooral als er een flink pak sneeuw is gevallen. Sneeuw scheppen is een intensieve hartactiviteit die meer dan 75% vraagt van de maximale hartfrequentie, vooral met zware ladingen”, aldus een van de onderzoekers.

Rustig aan

Er wordt nog meer onderzoek naar deze theorie gedaan, maar in de tussentijd kan het geen kwaad om het een beetje rustig aan te doen als je oprit ondergesneeuwd is.

Bron: Dr. Oz, beeld: iStock