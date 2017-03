Dit is toch het allerliefste ooit? De Amerikaanse Jackson (4) wil hetzelfde kapsel als zijn vriendje Reddy (5), zodat hun juf ze niet uit elkaar zal kunnen houden. De kans is klein dat ze het verschil niet ziet, maar toch is-ie ervan overtuigd.

Lydia Rosebush, Jacksons moeder, vond het gesprek met haar zoontje bij de kapper zo grappig en mooi dat ze een bericht op Facebook zette. “Hier is een foto van Jax en Reddy met Kerstmis. Ik ben er zeker van dat jullie allemaal de gelijkenissen zien”, schrijf ze….



Jackson ‘Jax’ kan niet wachten tot maandag: het lijkt hem supergrappig om zijn juf in de war te zien omdat ze hem en Reddy niet uit elkaar zou kunnen houden. Zijn moeder verwoordt vervolgens wat iedereen denkt: “Als dit geen bewijs is dat haat en vooroordelen aangeleerd worden, weet ik niet wat dat wel is. Het enige verschil dat Jax tussen hen ziet is hun haar.”

Haar bericht gaat prompt viral; het is al bijna 150.000 keer geliked en tienduizenden keren gedeeld.

Bron: GVA.be. Beeld: iStock