Karen (31) jaar na aanslag Brussel nog in ziekenhuis: “Soms denk ik: was ik maar doodgegaan”

De 31-jarige Karen Northshield ligt een jaar na de aanslag op het Brusselse vliegveld Zaventem nog altijd in het ziekenhuis. Ze is het enige slachtoffer dat het ziekenhuis nog steeds niet verlaten heeft.

De Belgisch-Amerikaanse Karen was op 22 maart 2016 op weg naar de VS om haar broer te bezoeken, vertelt ze aan de Belgische krant De Standaard. Terwijl ze in de rij stond, ging de bom af. “Blijkbaar lag die op maar enkele meters afstand”, vertelt de vrouw die voor de aanslag personal trainer was. “Daarna was alles zwart. Er was een heel sterke geur van brand. Mensen lagen op de grond, lichamen stonden in brand. Ik weet nog dat ik heel lang gewacht heb en de hele tijd riep: ik ga dood, ik ga dood!”

Liters bloed verloren

Onmiddellijk had ze door dat er iets met haar benen was. Achteraf bleek dat haar hoofd en haren waren verbrand, haar linkerheup was aangetast, dat er stukken van de bom in haar been zaten, haar linkervoet was gebroken en dat ze een maaginfectie had. “Ook bleek ik liters bloed te zijn verloren en is mijn hart 3 keer gestopt met kloppen. Het heeft zelfs 2 minuten stilgestaan.”

Slecht nieuws

De dokters moesten haar familie dan ook vertellen dat ze het niet zou gaan redden. Karens vader vertelt: “We hadden een meeting met de spoedarts. Hij bracht ons slecht nieuws. De statistieken gaven haar geen enkele kans op overleven.” Karen: “Maar ik heb het gered, dankzij mijn fysiek.” Voor de aanslag sportte Karen elke dag. Ze was sportcoach en gaf sportles. Daardoor was ze in topvorm.

20 keer geopereerd

Karen vertelt in het interview ook hoe het nu met haar gaat: “De afgelopen 11 maanden waren ongelooflijk zwaar, ik wens dat niemand toe. Ik heb elke dag gehuild, soms de hele dag. Ik ben ongeveer 20 keer geopereerd. De eerste 76 dagen heb ik niet geslapen. Ik had nachtmerries. Nog steeds kan ik niet genoeg eten, ik kan niet meer dan 3 hapjes eten, dus ’s nachts word ik gevoed. Er zijn momenten waarop ik denk: het was beter geweest als ik dood was gegaan. Ik heb nog even nodig om te kunnen denken: ik ben blij dat ik het heb gered.”

Inspiratie

Haar herstel kan nog jaren duren, misschien zelfs haar hele leven. Haar grote droom is dat ze weer kan lopen en haar oude leven terugkrijgt. Tot slot vertelt haar vader dat, ondanks dat het enorm zwaar is, Karen hem en de rest van de familie geïnspireerd heeft: “Haar gedrevenheid, haar vastberadenheid, haar wil om te leven. Dat inspireert ons.”

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: De Standaard. Beeld: ANP