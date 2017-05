Karin (58) wil alleen jonge mannen ‘’Mannen van mijn leeftijd zijn wandelende lijken’’

De Engelse Karin Taylor (58) besloot 20 jaar geleden haar leven drastisch om te gooien. Ze vroeg een scheiding aan en stortte zich volop op fitness om haar oude figuur weer terug te krijgen.

Karin begon in die periode ook te daten met jongere mannen. Dit beviel haar zó goed, dat ze sindsdien niets anders meer wil. ”Mannen van mijn eigen leeftijd interesseren me niet meer, dat zijn wandelende lijken.”

”Geen jonge tuttebel”

In de afgelopen 20 jaar heeft ze aardig wat relaties gehad met ‘toyboys’, waaronder een relatie van 5 maanden met een jongen van 22 jaar. “Of ze me jong houden? Absoluut niet, ik ben het die hén jong houdt en maak dat ze hun best blijven doen. Jonge mannen zijn niet op zoek naar een jonge tuttebel die alleen maar praat over de Kardashians, kleren en make-up. Ze zoeken iemand met wie ze een connectie kunnen maken op een meer intellectueel niveau. Een sterke, verstandige vrouw.”

Leeftijdsgenoten

Karin heeft nog weleens een poging gedaan om met mannen van haar eigen leeftijd te daten. Dit beviel haar echter niet. “Ik word gewoon aangetrokken tot twintigers”, vertelt ze. “Ze zijn sexier, hebben meer zelfvertrouwen en zijn makkelijker onder controle te houden.”

Scheiding

Karin trouwde zelf op haar 19e met een man die 8 jaar ouder was. “Scheiden na twee decennia was best akelig”, vertelt ze over die periode. “Mijn man was er al die tijd geweest. En nu moest ik plots op eigen benen staan. Gelukkig leerde ik een vriendin kennen die hetzelfde doormaakte. En zij hielp me er doorheen.”

Trendy bars

Maar dat niet alleen: ze gaf Karin ook nog eens een complete make-over en transformeerde haar van brave huisvrouw om tot een sexy vamp. “Door het sporten voelde ik me beter dan ooit”, vertelt ze.”Ik ging naar trendy bars en daar ontdekte ik dat ik een aantrekkingskracht had op jongere mannen.”

Portier

Karin’s eerste date was met een portier. ”Hij bleef maar met me flirten. Ik dacht in de eerste instantie dat hij gewoon beleefd was, maar dit bleek niet zo te zijn. Toen we uiteindelijk op date gingen, bleek hij slechts 22 jaar oud te zijn. Ik was 41 en wist niet wat ik moest doen. Maar ik merkte dat ik het gezelschap van iemand die jonger was echt leuk vond.”

Datingsite

De relatie met de portier hield helaas geen stand, en na 5 maanden gingen ze ieder weer hun eigen weg. Karin besloot zich in te schrijven op de website van Toyboy Warehouse. Binnen de kortste keren was ze weer volop aan het daten. “Rijpere vrouwen zijn geen oude besjes meer zoals vroeger. We houden van het leven en doen ons best om er goed uit te blijven zien. En het is precies dat zelfvertrouwen dat zo een aantrekkingskracht heeft op mannen.”

Hilarische situaties

Soms leidt het wel tot hilarische situaties. “Zo wilde ik eens koffie gaan drinken met een vriendje dat 20 jaar jonger was”, vertelt ze. “Ik bestelde koffie, waarop de ober mijn partner vroeg wat ‘mijn zoon’, wilde drinken. Ik antwoordde meteen: ‘Hij is niet mijn zoon, maar de man met wie ik naar bed ga.’ De jongen vond het heel grappig en vond dat ik een wilde vrouw was.”

Bron: The Sun. Beeld: iStock/Twitter