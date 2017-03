Zó voedt Kate Middleton prins George en prinses Charlotte op

Zou jij ook weleens willen weten hoe prins William en Kate Middleton hun kinderen opvoeden? Dít Engelse boek kan daar inzicht ingeven: het is namelijk Kate’s favoriete boek over ouderschap. 10 opvoedtips uit het boek, voor alle kleine prinsjes en prinsesjes.

Kate Middleton stuurde vorig jaar een kaartje naar de auteur van ‘The Modern Mother’s Handbook’, om te vertellen hoe dol ze op het boek is. De schrijfster, die zichzelf een ‘moderne ouderwetse moeder’ noemt, geeft in haar boek veel opvoedtips voor kinderen van 0 tot in de tienerjaren.

1. Accepteer hulp

De schrijfster adviseert jonge moeders om de hulp van hun eigen moeders te accepteren, zeker in de eerste weken. Dat heeft Kate ook gedaan: na de geboorte van prins George verbleef het gezin een paar weken bij de ouders van Kate in huis. Ook hebben Kate en William een nanny die hen helpt als ze koninklijke verplichtingen hebben.

2. Blijf kalm tijdens een woedeaanval

Toen George in juli 2016 mee was naar een militaire vliegshow, werd hij een beetje overweldigd door al het lawaai en de vele indrukken. Het leek hem allemaal te veel te worden, maar Kate pakte hem op en begon op een kalme, begrijpelijke manier met hem te praten: een tip uit haar favoriete boek. George stopte gelijk met huilen – woedeaanval voorkomen!

3. Tel tot 3

Kate brengt haar prinsje discipline bij door heel vaak tot 3 te tellen. Wil je kind iets niet doen? Zeg dan tegen je kind dat hij het binnen 3 tellen moet doen, raadt ‘The Modern Mother’s Handbook’ aan. Doet hij het niet, dan is het tijd voor een ‘time out’. Even in de hoek dus, of op een time out-stoel, zoals er ook eentje in Kensington Palace staat. Maar niet elke grap of grol van je kind is een time out waard: vergeet niet om er soms ook gewoon om te lachen. “Soms is een lach en een knuffel de juiste berisping.”

4. Laat ze onafhankelijk zijn

Soms is het moeilijk om je kinderen in hun eentje de wijde wereld in te laten gaan, zeker als ze nog klein zijn. Maar volgens de auteur van Kate’s lievelingsboek moet je je kind niet in de weg staan en hen zelf de wereld laten ontdekken, en ook fouten laten maken. Haar advies is: ‘Geef het goede voorbeeld en kijk daarna toe wat je kinderen er zelf van maken.”

5. Het is oké als ze egoïstisch zijn

Deze regel klinkt misschien een beetje raar, maar de uitleg in het boek is logisch: “Een kind snapt het principe van delen niet voordat hij het principe van bezit begrijpt.” Dus als een ander kind het speeltje van jouw kind afpakt, is het prima als hij het daarna weer terugpakt.

6. Zet de muziek aan

In Kensington Palace is het een vrolijke boel! Het favoriete boek van Kate raadt namelijk aan om niet alleen heel veel te zingen voor je kinderen, maar ook vaak muziek aan te zetten in huis. Kate gaat nog een stapje verder door ook regelmatig muziekinstrumenten te bespelen met George en Charlotte.

7. Moedig hen aan om hun talent te ontdekken

Dit klinkt misschien als een open deur, maar let op: het geldt ook voor talenten en interesses die jij zelf niet met je kinderen deelt. ‘The Modern Mother’s Handbook’ raadt aan om je kinderen kennis te laten maken met zo veel mogelijk verschillende ervaringen, zodat ze zelf hun keuze kunnen maken. Prinses Charlotte is bijvoorbeeld een echte paardenliefhebber, en hoewel Kate zelf geen passie heeft voor paardrijden, moedigt ze haar dochter wel aan om haar interesse te volgen.

8. Dwing je kinderen niet om dingen te doen

Toen William, Kate en hun kinderen in Canada waren voor een bezoek aan president Trudeau, weigerde de kleine George om een hand of een high five te geven aan de president. In plaats van haar zoontje een standje te geven, knielde Kate naast hem om te vragen wat er was. Het prinsje was moe van de lange vlucht en was een beetje chagrijnig. Dat is ook wat haar lievelingsboek aanraadt: dwing je kind niet als hij weigert om iets te doen, maar luister naar wat hij je probeert te vertellen.

9. Leer al vroeg dankbaarheid aan

Voor een prinsje en prinsesje is het makkelijk om verwend te worden, ze wonen immers in een paleis. Maar Kate en William zorgen ervoor dat hun kroost dankbaar is voor alles wat ze hebben en krijgen. Toen Barack en Michelle Obama vorig jaar op bezoek waren in Kensington Palace, haalde Kate haar zoontje in zijn pyjamaatje naar beneden om ‘dankjewel’ te zeggen voor het hobbelpaard dat hij bij zijn geboorte had gekregen van de Obama’s.

10. Kleed je kinderen netjes

Het is wel duidelijk dat Kate dit advies ook opvolgt. Als je je kinderen goed kleedt, geef je hen volgens de auteur “een gevoel van eigenwaarde dat een leven lang meegaat”.

LEES OOK:

Bron: Today’s Parent. Beeld: AFP