Dit is de reden waarom we Kate nooit zien paardrijden

Er is één hobby die het heel goed doet bij de Britse koninklijke familie: paardrijden. Queen Elizabeth rijdt al van kleins af aan paard en ook William en Harry spelen graag polo. De enige die we nog nooit op een paard hebben gezien is Kate. In de video vertelt ze wat ze dan doet in haar vrije tijd.

Kate bezoekt regelmatig paardenraces en ook op de Olympische Spelen bezocht ze wedstrijden, maar kijken vindt Kate blijkbaar meer dan genoeg. Het gerucht gaat al een tijdje dat Kate allergisch is voor paarden, maar er zou nog een andere verklaring zijn waarom Kate nooit paardrijdt.

Charlotte en George

De reden is eigenlijk heel simpel: Kate heeft als klein meisje nooit paardgereden. William en Harry leerde het al toen ze klein waren, maar gebruiken het nu ook alleen nog maar voor polo. In een interview in 2012 vertelde Kate dat ze een paar lessen heeft genomen, maar bijna 5 jaar later is het nog steeds niet haar hobby geworden. Dat zegt dus al wel genoeg. Eind vorig jaar vertelde ze dan ook dat ze de passie voor paardrijden niet deelt met de rest van de familie, maar dat Charlotte en George het nu al wel heel leuk vinden. En dat vindt Kate dan wel weer fantastisch. Kleine prins George heeft zelfs al lessen gehad en gaat zijn vader en oom dus waarschijnlijk achterna met polo. Zo blijft de traditie gelukkig toch nog in de familie.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: Brunopress.