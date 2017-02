Dit doen William en Kate om hun kinderen veilig te houden

William en Kate staan natuurlijk constant in de schijnwerpers en daarmee ook hun zoontje en dochtertje George en Charlotte. Maar daar zitten ze niet altijd op te wachten.

Tekst gaat verder onder video.

Video: Charlotte zegt eerste woordje in het openbaar.

Coniferen

Om de veiligheid en privacy van hun kinderen te garanderen, laten William en Kate aan de westkant van Kensington Palace een rij gigantische coniferen plaatsen. Met deze muur van coniferen willen ze pottenkijkers en paparazzi buiten de deur houden. Niet lang geleden klaagden William en Kate een fotograaf aan die volgens het stel hun zoon intimideerde. Toen bracht het paleis ook een verklaring naar buiten waarin stond dat ze begrijpen dat er zoveel interesse is in de koninklijke familie, maar dat zij ook recht hebben op privacy, vooral omdat ze nog jonge kinderen hebben.

School

Op dit moment woont het gezin nog in Norfolk, maar ze zullen deze zomer naar Londen verhuizen zodat prins George daar naar school kan in september. Charlotte zal ook in Londen naar de kleuterschool gaan.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Brunopress