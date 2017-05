Kate en William eisen torenhoge schadevergoeding voor toplessfoto’s in roddelblad

Enkele jaren geleden plaatse het Franse roddelblad Closer toplessfoto’s van Kate Middleton in het blad. De Britse prins en zijn vrouw eisen nu 1,5 miljoen euro schadevergoeding.

Vandaag was de eerste dag van het proces tegen zes mensen die terecht staan voor de publicatie, waaronder 3 fotografen. Deze fotografen maakten de foto’s van Kate zonder bovenstukje tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk in 2012. Het stel eist deze torenhoge schadevergoeding omdat hun privacy werd geschonden en omdat het volgens William nog pijnlijker was omdat zijn moeder verongelukte toen ze werd achtervolgd door paparazzi.



Bron: Show.nl. Beeld: ANP.