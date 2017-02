Kelly (36) heeft een zeldzame ziekte waardoor ze de hele dag naar vis ruikt

Al van jongs af aan draagt de Engelse Kelly Fidoe-White een visachtige zweetgeur met zich mee. De oorzaak hiervan? Het zogeheten ‘visgeursyndroom’: een zeldzame ziekte die wereldwijd slechts een paar honderd patiënten treft.

Het visgeursyndroom heeft officieel trimethulaminuria. Bij patiënten met deze ziekte kan het lichaam de chemische stof choline niet afbreken, het gevolg is een visachtige zweetgeur.

Vis op brood

Voor de 36-jarige Kelly was haar lichaamsgeur in haar kindertijd een groot probleem. “Ik zei als kind vaak dat ik vis op brood had gehad, om het onderwerp uit de weg te gaan,” vertelt Fidoe-White in een interview aan de zender Barcroft TV. Volgens haar ouders werd Kelly vanwege haar geur veel gepest op school.

Douchen

Een diagnose was er in haar jeugd echter nog niet. “Om de geur weg te krijgen ging ik extreem vaak onder de douche en schrobde ik tot mijn huid helemaal rood en schraal was.” Haar lichaam bleef echter een sterke visgeur houden, en dus besloot de Engelse zelf op zoek te gaan naar een diagnose voor haar ziekte. Na haar eigen research en een test in het ziekenhuis kwam de zeldzame ziekte trimethulaminuria aan het licht.

Zelfvertrouwen

Kelly’s lichaamsgeur brengt de nodige problemen met zich mee op haar werk in het ziekenhuis. Omdat haar patiënten en collega’s teveel last hebben van de geur werkt ze sinds kort alleen nog maar nachtdiensten. Toch durft Kelly inmiddels haar verhaal te doen op televisie. Dit komt omdat ze veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Een grote factor hierin is haar steun en toeverlaat, haar man Michael.

Geen probleem

Michael is erg trots dat Kelly zo goed over haar ziekte durft te praten. “Haar sterke lichaamsgeur is nog nooit een probleem in onze relatie geweest. Daarnaast zeg ik er niks van als ik het ruik.” Kelly hoopt dat ze met haar verhaal andere patiënten kan inspireren om ook hun verhaal te vertellen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: KIJK