Tinie ziet op tegen haar eerste Kerst als weduwe

‘Fijne feestdagen’, roepen we deze dagen tegen elkaar. Maar hoe fijn zijn die dagen als je er voor de eerste keer alleen voor staat. Dit wordt voor Tinie (69) de eerste kerst als weduwe. En ze kijkt er niet naar uit…

Tinie: “Mijn man is begin dit jaar overleden en dit wordt mijn eerste Kerst als weduwe. We vieren Kerst altijd met een grote groep vrienden en kennissen, maar ik zie er dit jaar enorm tegenop. Ik ben bang dat ik het hele diner in de belangstelling zal staan omdat ze me ‘zielig’ vinden of dat ik heel somber ben en het feest voor iedereen verpest. Ik zou het liefst een jaartje thuisblijven. Of is het beter om wel te gaan?”

Deel je gevoelens

Frédérique Groenen van Humanitas heeft tips. “Op dit soort dagen kan het gemis extra sterk zijn. Luister goed naar je gevoel en voel je niet verplicht om Kerst door te brengen met je vrienden en kennissen. Deel met ze hoe je je voelt en wat je graag zou willen, of dat nu wel of niet betekent dat je aanschuift bij het kerstdiner. Heb je het gevoel dat je met je naasten je gevoelens van rouw niet kunt delen? Neem dan contact op met de medewerkers van Praten over Verlies. Je kunt met hen chatten, óók tijdens de feestdagen.”

