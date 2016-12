Een moeder heeft in Hengelo haar kind uit een brandende auto gered. De vrouw had de auto geparkeerd om naar de snackbar te gaan. Haar kind bleef wachten in de auto, die stationair draaide.

Vanuit de snackbar zag de moeder ineens dat haar auto, met het kind er nog in, in lichterlaaie ging. Wonder boven wonder wist ze haar kind uit het brandende voertuig te halen. De straat is afgezet door de politie, de auto total loss. Het is nog niet bekend hoe hoe het kind eraan toe is, en waarom de auto ineens in brand vloog.

Held Vincent

Het verhaal doet een beetje denken aan dat van Vincent Bakker, de man die 2 kinderen uit een brandende auto op de A20. Vincent was op weg naar een klus toen hij een rokende auto op de vluchtstrook zag staan. Hij twijfelde geen moment en zette zijn busje achter de wagen om te helpen. Dankzij zijn snelle handelen zijn de 2 kinderen nét op tijd uit de auto gehaald.

Bron: Hart van Nederland, AD. Beeld: ANP

